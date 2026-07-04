عامل قطع غیرمجاز درختان جنگلی در چغاد ارژن سمیرم شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر قطع غیرمجاز درختان جنگلی در منطقه چغاد ارژن، نیرو‌های یگان حفاظت بلافاصله به محل اعزام شدند و بررسی‌های میدانی را آغاز کردند.

مهدی بختیار افزود: در جریان بازدید، آثار قطع درختان جنگلی محرز و فرد متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر اینکه جنگل‌ها یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی کشور به شمار می‌روند، اعلام کرد: حفاظت از این عرصه‌ها از مهم‌ترین مأموریت‌های یگان حفاظت منابع طبیعی است و هرگونه تخریب، قطع درختان و تجاوز به اراضی ملی با رصد مستمر نیرو‌های حفاظتی شناسایی و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.