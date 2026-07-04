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برای سومین روز پیاپی وضعیت هوای اصفهان ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان با میانگین ۱۲۰ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان میدهد.
براساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۵۵، بزرگراه خرازی ۱۵۸ و کردآباد ۱۵۹ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۳۱، دانشگاه صنعتی ۱۰۴، رهنان ۱۱۰، زینبیه و بولوار کاوه ۱۲۱ و میرزا طاهر ۱۲۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه ولدان با عدد ۹۷، پارک زمزم ۸۵، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۹۸ و سپاهانشهر ۸۹ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه شهرهای خمینیشهر، شاهینشهر و مبارکه وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
هواشناسی استان ااعلام کرد: که شرایط غبارآلودی هوا تا اواسط هفته جاری در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان ادامه خواهد داشت.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون
واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.