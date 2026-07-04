رئیس پلیس آگاهی استان کرمان گفت: پس از وقوع چند مورد سرقت سیم، کابل و تجهیزات شبکه برق، متهم شناسایی و دستگیر شد.

دستگیری سارق سیم و کابل برق با اعتراف به ۱۶ مورد سرقت

دستگیری سارق سیم و کابل برق با اعتراف به ۱۶ مورد سرقت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ، رئیس پلیس آگاهی استان کرمان در این خصوص گفت: پس از وقوع چند مورد سرقت سیم، کابل و تجهیزات شبکه برق، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

سرهنگ "میرحبیبی" افزود: متهم در بازجویی‌های پلیس به ۱۶ مورد سرقت ترانس و سایر تجهیزات شبکه برق در نقاط مختلف اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.