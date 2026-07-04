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مرحومه جانبخش«ناهید افتقاری» پس از تأیید مرگ مغزی با اهدای کبد، قرنیهها و پوست به چند بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گفت: مرحومه جانبخش«ناهید افتقاری» ۵۱ ساله که از ۱۸ خرداد در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان فوق تخصصی رازی بیرجند بستری بود؛ پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت آگاهانه خانواده ایثارگرش به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل و تحت عمل اهدای عضو قرار گرفت.
احمدی افزود: اهدای کبد، قرنیهها و پوست این بانوی جانبخش به چند بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.
وی گفت: اهدای عضو، هدیهای ارزشمند به جامعه و گامی بلند در راستای ارتقای سلامت و تداوم زندگی هموطنان است؛ این عمل خیرخواهانه، نه تنها جان انسانها را نجات میدهد، بلکه فرهنگ ایثار و همدلی را در جامعه ترویج میکند.