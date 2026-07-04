هفتمین رویداد «نقش میان میدان» با خلق دو اثر هنری توسط سه هنرمند، زیر پل حافظ برگزار خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بعدازظهر امروز، ۱۳ تیرماه برای نخستین بار در یک رویداد، شاهد خلق دو اثر هنری توسط سه نقاش از استان‌های اصفهان، قم و بوشهر خواهیم بود.

طبق برنامه‌ریزی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، قرار است در هفتمین رویداد هنری «نقش میان میدان»، امیر تدین از اصفهان و سیدعلی قافله‌باشی از قم به اجرای تابلویی بزرگ با ابعاد ۲ متر در ۶ متر به موضوع عروج رهبر شهید بپردازند.

همچنین استاد علی بحرینی از بوشهر اثر دیگری با همین مضمون خلق خواهد کرد.

آثار این رویداد از بعدازظهر ۱۳ تیرماه تا بعدازظهر ۱۴ تیرماه با تکنیک اکریلیک روی بوم اجرا خواهند شد و در حوزه هنری رونمایی می‌شوند.

مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری از اهالی هنر برای مشارکت و همکاری در خلق این آثار دعوت می‌کند.