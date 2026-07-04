با توجه به حضور میلیونی در مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد، رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از گرمازدگی و آسیب در ازدحام، حیاتی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان مهمترین توصیه‌های امدادی در این مدت نوشیدن مایعات است، پیش از احساس تشنگی، به طور منظم آب یا مایعات طبیعی مانند خاکشیر و تخم شربتی بنوشید.

از نوشیدنی‌های کافئین‌دار مانند چای و قهوه پررنگو نوشیدنی‌های بسیار شیرین که باعث دفع آب بدن می‌شوند، پرهیز کنید.

در این مدت پوشیدن لباس‌های گشاد، نخی و با رنگ روشن توصیه می‌شود و زائران حتماً از کلاه، چتر و عینک آفتابی برای محافظت در برابر تابش مستقیم خورشید استفاده کنند.

زائران در صورت داشتن نشانه‌های اولیه گرمازدگی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع، تپش قلب، ضعف عضلانی و تشنگی شدید به جای خنک منتقل شوند.

بزرگترین خطر در شلوغی، زمین خوردن نیست، بلکه فشار جمعیت و ناتوانی در تنفس است بنابراین اگر در موج جمعیت گرفتار شدید، دست‌های خود را به حالت گارد بوکسور جلوی سینه نگه دارید. این کار فضای کوچکی برای حرکت قفسه سینه و تنفس ایجاد میکند.

اصلا برخلاف جهت حرکت جمعیت، هُل ندهید و مقاومت نکنید. همراه با جریان حرکت کنید و به محض کاهش فشار، به صورت مورب به سمت نقاط خلوت‌تر بروید.

از دیوارها، نرده‌ها و موانع سخت فاصله بگیرید، زیرا در شلوغی، این نقاط می‌توانند به تله‌های خطرناک تبدیل شوند.

اگر زمین خوردید به پهلو جمع شوید، زانو‌ها را به شکم نزدیک کنید و از سر و گردن خود محافظت کنید تا از آسیب‌های جدی جلوگیری شود.

بهتر است کودکان در این مراسم شرکت نکنند. در صورت حضور، حتماً لباس‌های روشن بپوشند تا در جمعیت قابل تشخیص باشند و یک کارت شناسایی همراه داشته باشند.

سالمندان و بیماران به هیچ وجه تنها در مراسم شرکت نکنند و همراهی که از وضعیت سلامت آنها اطلاع دارد، همراهشان باشد. دارو‌های اورژانسی را به همراه داشته باشند و از ایستادن طولانی‌مدت خودداری کنند.