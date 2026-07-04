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مدیر عامل جمعیت هلال احمر فارس گفت: اردوگاه ۲۰ هزار نفره این جمعیت بهمنظور پشتیبانی از مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در پارک پردیسان تهران برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس حسین درویشی گفت: در راستای ارائه خدمات امدادی، اردوگاه جمعیت هلالاحمر استان فارس در پارک بزرگ پردیسان در غرب تهران راهاندازی شده و نیروها و تجهیزات این جمعیت برای خدمترسانی به شرکتکنندگان مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در محل مستقر شدهاند.
وی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده برای این اردوگاه افزود: این اردوگاه با ظرفیت اسکان ۲۰ هزار نفر و ۵ هزار چادر امدادی برپا شده و با مشارکت ۱۲۰ نفر از کارکنان، امدادگران و نجاتگران از ۱۰ شهرستان استان فارس، خدمات امدادی و پشتیبانی را به عزاداران ارائه خواهد کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس ادامه داد: برای اجرای این مأموریت، ۴۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین امدادی و پشتیبانی به همراه تجهیزات تخصصی به محل اعزام شدهاند.
همچنین درمانگاه اضطراری اردوگاه با حضور پزشک و تجهیزات کامل درمانی راهاندازی شده است تا خدمات درمانی و امدادی مورد نیاز به مراجعهکنندگان ارائه شود.
وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای هلالاحمر استان فارس خاطرنشان کرد: امدادگران، نجاتگران و کارکنان این جمعیت با تمام توان در کنار سایر استانهای کشور، آماده خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران هست