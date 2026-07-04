به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمان بر تسریع در اجرای آرای قضایی، استقرار نظام آماری هوشمند و اجرای طرح جامع ساماندهی شعب اجرای احکام تأکید کرد و گفت: تحقق عدالت سریع و کارآمد، مستلزم نظارت مستمر و اصلاح فرآیندهای اجرایی است.

در راستای ساماندهی و کاهش موجودی پرونده‌های شعب اجرای احکام مدنی و نیز نظارت بر اجرای دقیق و به‌موقع آرای قضایی، نشست هم‌اندیشی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمان با معاونان، قضات اجرای احکام مدنی و مسئولان حوزه آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نخعی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمان، در این نشست با قدردانی از تلاش‌های قضات و کارکنان اجرای احکام اظهار داشت: اجرای سریع، دقیق و عادلانه احکام قضایی، تکمیل‌کننده فرآیند دادرسی و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحقق عدالت در جامعه است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت کاهش اطاله دادرسی در مرحله اجرای احکام افزود: پرونده‌هایی که امکان اجرا دارند باید بدون تأخیر تعیین تکلیف شوند و در همین راستا، گزارش هفتگی عملکرد هر شعبه برای ارزیابی روند اقدامات اجرایی دریافت و بررسی خواهد شد.

وی همچنین از استقرار نظام آماری جدید و بهره‌گیری از سامانه هوشمند پایش عملکرد خبر داد و تصریح کرد: تمامی فرآیندها باید مبتنی بر داده‌های به‌روز و دقیق باشد تا گلوگاه‌ها و موانع اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و برطرف شوند.

حجت‌الاسلام نخعی، با بیان اینکه طرح جامع ساماندهی اجرای احکام مدنی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی سه‌ماهه، اصلاح رویه‌ها، حذف فرآیندهای زائد، تقویت واحدهای پشتیبان و ارتقای هماهنگی میان بخش‌های مختلف اجرایی دنبال خواهد شد تا نتایج مطلوب در کاهش موجودی پرونده‌ها حاصل شود.

در این نشست، وضعیت موجودی پرونده‌های اجرای احکام مدنی، علل اطاله در فرآیند اجرا، نحوه بهره‌گیری از نظام آماری جدید، راهکارهای تسریع در اجرای احکام و هماهنگی میان شعب اجرا، واحدهای ثبتی و مراجع مالی مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین نخعی بر ضرورت حفظ حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه در تمامی مراحل اجرای احکام تأکید کرد و گفت: تسریع در اجرای احکام نباید به حقوق طرفین دعوا خدشه وارد کند و رعایت موازین قانونی و اصول دادرسی عادلانه باید همواره در اولویت باشد.

وی همچنین بر نظارت مستمر بر عملکرد شعب، تعیین ضرب‌الاجل برای اقدامات اجرایی و دریافت بازخورد از محکوم‌له‌ها به‌منظور ارزیابی کیفیت خدمات تأکید کرد.

در پایان این جلسه، تشکیل کارگروه تخصصی اجرای احکام با حضور معاونان و قضات مجرب، تدوین دستورالعمل اجرایی مبتنی بر نظام آماری جدید تا پایان هفته جاری و اعلام آمادگی تمامی شعب برای اجرای طرح ساماندهی اجرای احکام مدنی، به تصویب رسید.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمان در پایان با تأکید بر عزم جدی مجموعه قضایی شهرستان برای تحقق عدالت سریع و کارآمد، از تمامی همکاران خواست با تعامل، هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین مدیریتی، زمینه کاهش اطاله دادرسی و ارتقای رضایتمندی مردم را فراهم کنند.