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۲۰۰ مکان برای اسکان زائران اصفهانی شرکت کننده در مراسم رهبر شهید انقلاب در منطقه ۲ تهران آماده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون محیطزیست و خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: با هماهنگی انجامشده میان شهرداری اصفهان و شهرداری منطقه ۲ تهران، بیش از ۲۰۰ نقطه اسکان برای زائران اصفهانی مراسم تشییع قائد شهید امت پیشبینی شده است و تمام امکانات رفاهی، خدماتی و پذیرایی در این مراکز فراهم خواهد بود.
مهدی بقایی افزود: شهرداری اصفهان بهعنوان معین منطقه ۲ تهران در این رویداد ملی ایفای نقش میکند و همه ظرفیتهای اقامتی این منطقه برای اسکان شهروندان اصفهانی به کار گرفته شده است.
وی گفت: سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، سرویسهای بهداشتی، حمام، نمازخانه و فضای استراحت در این مراکز فراهم شده تا زائران در شرایط مناسبی اقامت داشته باشند.
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهردار اصفهان به استقرار بیش از ۷۰۰ نیروی جهادی آموزشدیده در منطقه ۲ تهران اشاره کرد و افزود: در کنار این نیروها، بیش از ۵ هزار نیروی مردمی نیز در قالب ستادهای هدایت، مسئولیت راهنمایی زائران و هدایت خودروها به مراکز اسکان را بر عهده دارند.
دبیر ستاد تشییع قائد شهید امت در اصفهان هم گفت: برای زائرانی که در مسیر بازگشت، از اصفهان عبور میکنند ظرفیتهای اقامتی رسمی شهر، از هتلها و مهمانپذیرها تا اقامتگاههای بومگردی، در چرخه خدمترسانی قرار گرفتهاند.
سعید نصر افزود: باغ فدک و باغ تندرستی بهعنوان مراکز اصلی اسکان فعال شدهاند و در صورت افزایش حجم زائران، بوستانهای شهری واقع در محور حلقه سوم و حاشیه شهر نیز آماده پذیرش خواهند بود.