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طبق آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه، رژیم کودک کُش اسرائیل از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوئیه امسال (۱۵ مهر ۱۴۰۲ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۵) ۲۱ هزار و ۵۰۰ کودک را در نوار غزه به شهادت رسانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از گذشت هزار روز جنگ نسل کشی رژیم اسرائیل علیه ساکنان بیدفاع نوار غزه، در بحبوحه کاهش خدمات حفاظتی، درمانی و آموزشی، کودکان غزه با مرگ، جراحت، گرسنگی، یتیمی و آوارگی روبهرو هستند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۹ خرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که با توجه به ادامه کشتار و جراحت و محدودیتهای مربوط به تأمین دارو و غذا، آتشبس اعلام شده در اکتبر ۲۰۲۵ برای کودکان غزه به یک توهم بیرحمانه و مرگبار تبدیل شده است.
طبق آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه، رژیم اسرائیل از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوئیه امسال (۱۵ مهر ۱۴۰۲ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۵) ۲۱ هزار و ۵۰۰ کودک را به شهادت رسانده است.
به گفته دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه، در میان کودکان شهید شده بیش از ۵۲۰ نوزاد در طول جنگ به دنیا آمده بودند. همچنین هزار و ۲۲ کودک زیر یکسال به شهادت رسیدهاند.
تلفات یک نسل
گزارشی از سوی اداره مرکزی آمار فلسطین نشان میدهد که کودکان حدود ۳۰ درصد از شهدا و ۲۶ درصد از مجروحان را تا پایان سال ۲۰۲۵ تشکیل میدهند.
علاوه بر این، ۱۰ هزار و ۵۰۰ کودک دچار جراحات شدید و بیش از هزار کودک دچار قطع عضو شدهاند.
این گزارش میافزاید: با توجه به کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، حدود ۴ هزار کودک در معرض خطر مرگ هستند، مگر اینکه برای درمان به خارج از نوار غزه منتقل شوند.
آتشبس بدون حمایت
این گزارش با اشاره به اینکه کشتار کودکان با اجرای توافق آتشبس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ متوقف نشد، افزود: یونیسف در ۱۹ ژوئن اعلام کرد که از زمان اعلام آتشبس، ۲۶۵ کودک فلسطینی در نوار غزه شهید شدهاند، یعنی به طور متوسط در مدت بیش از ۸ ماه تقریباً در هر روز یک کودک به شهادت رسیده است.
یونیسف افزود که در همین مدت بیش از ۴۰۰ کودک زخمی شدهاند که بسیاری از آنها جراحات شدیدی داشتهاند که برخی از آنها در داخل خانهها، چادرها، مدارس یا هنگام بازی به شهادت رسیدهاند.
این سازمان نسبت به عادی شدن سطح کشتار و مجروحیت کودکان در غزه در طول آتشبس هشدار داد.
گرسنگی، کودکان را از پا در میآورد
از زمان آغاز جنگ نسلکشی رژیم اسرائیل علیه ساکنان غزه، ۱۵۷ کودک بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه و ۲۵ کودک دیگر بر اثر سرما و یخبندان در داخل اردوگاههای آوارگان جان خود را از دست دادهاند.
اداره مرکزی آمار فلسطین با استناد به گزارشی از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) که در ۱۸ مارس منتشر شد، اعلام کرد که بیش از ۳۷۰۰ کودک ۶ تا ۵۹ ماهه در فوریه ۲۰۲۶ در برنامههای درمان سوء تغذیه، بستری شدهاند. در میان آنها، بیش از ۶۰۰ کودک از سوء تغذیه حاد شدید رنج میبرند، وضعیتی که نیاز به درمان فوری پزشکی و تغذیهای دارد.
به گفته این دفتر وابسته به سازمان ملل، به رغم کاهش تعداد موارد در مقایسه با ژانویه، زمانی که تعداد کودکان بستری شده برای درمان از ۴۶۰۰ نفر، از جمله ۸۹۰ مورد حاد، فراتر رفت، این ارقام همچنان نشان دهنده ادامه بحران غذایی است.
آمارها نشان میدهد که ۶۴ درصد از کودکان روزانه فقط ۲ یا کمتر از ۲ گروه غذایی مصرف میکنند، در حالی که بیش از ۹۰ درصد، حداقلِ تنوع غذایی لازم را دریافت نمیکنند.
بیش از ۶۰ درصد کودکان غزه از سوء تغذیه حاد رنج میبرند که رشد جسمی و روانی آنها را تهدید میکند.
۵۸ هزار کودک والدین خود را از دست دادهاند
به گزارش یونیسف، بیش از ۵۸ هزار کودک در نوار غزه در نتیجه جنگ، یک یا هر دو والدین خود را از دست دادهاند. این کودکان با آوارگی، فقر و گرسنگی روبهرو هستند و برخی از آنها در بحبوحه کمبود آموزش و مراقبتهای بهداشتی، مسئولیتهایی بسیار فراتر از سن خود را بر عهده دارند.
رژیم اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) علاوه بر تخریب حدود ۹۰ درصد از زیرساختهای غیرنظامی در نوار غزه، بیش از ۷۳ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۳ هزار نفر را زخمی کرده است.