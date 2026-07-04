خبرنگاران حس آخرین دیدار و وداع تاریخی مردم با پیکر رهبر شهیدشان را لحظه به لحظه ثبت و روایت می‌کنند؛ روایتی از همبستگی ملی تا حماسه حضور.

روایت خبرنگاران از حزن و اندوه تا عزت و امید

روایت خبرنگاران از حزن و اندوه تا عزت و امید

خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، امروز شنبه، ۱۳ تیرماه حضور مردمی را روایت می‌کنند که پس از چهار ماه انتظار به زیارت امامشان آمده‌اند.

همان مردمی که از چهار ماه پیش حماسه آفریدند تا به این روز برسند، امروز با دلی پر از اندوه، اما استوار، شانه از غم رهبرشان سبک می‌کنند.

این مردم، این لحظه را غنیمت می‌شمارند تا با حضورشان، آخرین ادای احترام را به شهیدشان تقدیم کنند؛ وداعی که خود، حماسه‌ای دیگر است.

پایتخت آماده میزبانی از بزرگترین تجمع زائران و بدرقه کنندگان امام شهید است.

حال و هوای شهر، حال و هوای آخرین دیدار با امام و رهبر شهید را به خود گرفته است.

درب‌های مصلای تهران در اولین روز وداع با پیکر رهبر شهید از ۴ بامداد به روی مشتاقان ولایت فقیه گشوده شد.