جمعی از مسئولان کشوری و لشکری با حضور در مراسم باشکوه بدرقه امام شهید، ضمن ادای احترام، بر ادامه راه و آرمان‌های والای ایشان تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بدرقه پیکر مطهر امام شهید با حضور پرشور مردم و جمعی از مسئولان عالی‌رتبه کشوری و لشکری در حال برگزاری است. در این آیین، مقامات حاضر با ابراز همدردی با خانواده سید شهیدان ایران و جبهه مقاومت، بر نقش برجسته ایشان در هدایت جامعه و پاسداری از ارزش‌های اسلامی تأکید کردند.

مسئولان در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه والای امام شهید، اظهار داشتند که مسیر ترسیم‌شده از سوی ایشان همچنان چراغ راه ملت خواهد بود و همه وظیفه دارند در جهت تحقق آرمان‌های آن بزرگوار گام بردارند.

این مراسم در فضایی آکنده از حزن و اندوه، همراه با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم در حال برگزاری است و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهایی، بار دیگر با آرمان‌های امام شهید تجدید بیعت کردند.

حضور وزیر آموزش و پرورش در آیین وداع فرهنگیان و دانش آموزان با رهبر شهید

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش همچنین از دانش‌آموزان، معلمان و فرهنگیان برای حضور پرشور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت اسلامی دعوت کرد.

حضور رئیس رسانه ملی در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان

دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما صبح امروز با حضور در مصلی تهران به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان ادای احترام کرد.

وی در حاشیه این مراسم گفت: مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته همه ظرفیت‌های رسانه ملی برای پوشش مراسم بدرقه آقای شهید ایران قرار گرفته است.

