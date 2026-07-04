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جمعی از مسئولان کشوری و لشکری با حضور در مراسم باشکوه بدرقه امام شهید، ضمن ادای احترام، بر ادامه راه و آرمانهای والای ایشان تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بدرقه پیکر مطهر امام شهید با حضور پرشور مردم و جمعی از مسئولان عالیرتبه کشوری و لشکری در حال برگزاری است. در این آیین، مقامات حاضر با ابراز همدردی با خانواده سید شهیدان ایران و جبهه مقاومت، بر نقش برجسته ایشان در هدایت جامعه و پاسداری از ارزشهای اسلامی تأکید کردند.
مسئولان در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه والای امام شهید، اظهار داشتند که مسیر ترسیمشده از سوی ایشان همچنان چراغ راه ملت خواهد بود و همه وظیفه دارند در جهت تحقق آرمانهای آن بزرگوار گام بردارند.
این مراسم در فضایی آکنده از حزن و اندوه، همراه با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم در حال برگزاری است و شرکتکنندگان با سر دادن شعارهایی، بار دیگر با آرمانهای امام شهید تجدید بیعت کردند.
حضور وزیر آموزش و پرورش در آیین وداع فرهنگیان و دانش آموزان با رهبر شهید
علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش همچنین از دانشآموزان، معلمان و فرهنگیان برای حضور پرشور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت اسلامی دعوت کرد.
شهادت رهبر انقلاب، توطئههای دشمنان را به وحدت ملی تبدیل کرد
حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شهادت رهبر شهید، بسیاری از فتنهها و توطئههای دشمنان در سالهای گذشته را به وحدت ملی، همدلی و همبستگی تبدیل کرد و نشان داد ایشان در زمان شهادت هم موجب افتخار ایران اسلامی بوده و هستند.
حضور سرزده وزیر بهداشت در مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس استان تهران
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور سرزده در مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) اورژانس استان تهران، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات فوریتهای پزشکی و آمادگی عملیاتی این مجموعه قرار گرفت.
وزیر بهداشت در این بازدید، ضمن ارزیابی نحوه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی، آخرین اقدامات، تمهیدات و روند مدیریت عملیات امدادی در آیین بدرقه آقای شهید ایران را بررسی کرد
ادای احترام وزیر راه و شهرسازی به پیکر «امام شهید ایران»
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به همراه جمعی از اعضای هیئت دولت و مسئولان کشور با حضور در مصلای تهران، به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.
حضور وزیر ورزش و جوانان در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به همراه معاونان و مدیران ستادی این وزارتخانه و رؤسای فدراسیونهای ورزشی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب حضور یافت.
رئیس فدراسیون فوتبال: «ایستادگی» پیام حضور پرشور مردم در گرما
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم وداع با امام مجاهد شهید گفت: امام شهید و بزرگوار ما، امام استقامت است و همه خوشانصافهای دنیا از ایستادگی و مقاومت حضرت آیتالله خامنهای میگویند و این مسئله زبانزد خاص و عام است.
وی بیان کرد: این ایستادگی و مقاومت و پای حرف خدا ایستادن نشأت گرفته از هیهات من الذله امام حسین (علیهالسلام) است.
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: امروز شما دیدید مردم سنگتمام گذاشتند و با اینکه هوا فوقالعاده گرم است، اما مردم آمدند. این جمعیتی که من امروز شاهد بودم بیانگر یک حقیقت است، ایستادگی، ایستادگی و ایستادگی.