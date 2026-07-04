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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: شکلگیری ارتباطات هدفمند بین کارآفرینان و تکمیل زنجیرههای تولید تا صادرات، میتواند بهعنوان یک راهبرد عملی، بخشی از چالشهای ساختاری کسبوکار در خوزستان را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری با اشاره به برگزاری نشست تخصصی زنان پیشرو با عنوان "همتاک" با حضور جمعی از بانوان کارآفرین استان خوزستان اظهارکرد: پیوند مؤثر میان حلقههای مختلف زنجیره تولید، از تأمین مواد اولیه تا فرآیندهای بستهبندی، بازاریابی و صادرات، نقش تعیینکنندهای در پایداری فعالیتهای اقتصادی دارد و نبود هر یک از این حلقهها میتواند موجب اختلال در کل فرآیند شود.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی خوزستان افزود: تمرکز بر صنایع بزرگ و مادر در استان، اگرچه برای اقتصاد ملی ضروری است، اما در کنار آن باید به تقویت بنگاههای کوچک و متوسط نیز توجه جدی شود، چرا که این بخشها ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال و پویایی اقتصادی دارند.
عموری به الزامات توسعه کسبوکارها اشاره و تصریح کرد: شبکهسازی میان کارآفرینان علاوه بر کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، زمینه تبادل تجربه، دسترسی آسانتر به بازار و همافزایی در استفاده از ظرفیتهای موجود را فراهم میکند و میتواند بخشی از مشکلاتی نظیر تأمین مواد اولیه یا بازار فروش را در درون این شبکهها مدیریت کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه با اشاره به چالشهای تأمین مالی بیان کرد: یکی از موانع جدی پیش روی فعالان اقتصادی، بهویژه در واحدهای کوچک و متوسط، محدودیت دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی است که علیرغم وجود مصوبات حمایتی، در عمل با موانعی مواجه شده و روند تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: موضوعات، چالشها و مطالبات بخش خصوصی، بهویژه در دوران جنگ تحمیلی اخیر، با اولویت و بهصورت مستمر پیگیری شده است که از مهمترین آنها میتوان به روند تجارت از طریق مرز چذابه و تشکیل کارگروههای کارشناسی با حضور دستگاههای اجرایی اشاره کرد. این موارد با حضور مدیران یا نمایندگان دستگاهها مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی گفت: عبور از شرایط پیچیده اقتصادی نیازمند انعطاف و همراهی همه نهادهای مسئول است و در این میان، نقش نهادهای واسط مانند اتاق بازرگانی در انتقال مطالبات و پیگیری آنها از مسیرهای قانونی اهمیت ویژهای دارد.
عموری در ادامه با اشاره به برخی اقدامات اتاق بازرگانی اهواز افزود: توسعه خدمات مشاورهای تخصصی، برگزاری دورههای آموزشی متناسب با نیاز فعالان اقتصادی و همچنین تقویت تعاملات تجاری از طریق هیأتهای تجاری و نمایشگاهها، از جمله برنامههایی است که با هدف توانمندسازی کارآفرینان در حال اجراست.
وی همچنین از ظرفیت دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بهعنوان یکی از ابزارهای مؤثر طی سال های گذشته در پیگیری مطالبات نام برد و گفت: مسائل فعالان اقتصادی پس از بررسی کارشناسی، در سطوح استانی و در صورت نیاز ملی مطرح و دنبال میشود تا زمینه بهبود فضای کسبوکار فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به نقش بانوان در توسعه اقتصادی خاطرنشان کرد: زنان کارآفرین با وجود مسئولیتهای اجتماعی و خانوادگی، سهم قابل توجهی در ایجاد و پایداری کسبوکارها دارند و تقویت حضور آنان در شبکههای اقتصادی میتواند به افزایش کارایی این زنجیرهها کمک کند.
وی تأکید کرد: تحقق شبکهسازی مؤثر میان کارآفرینان و تکمیل زنجیرههای تولید، نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی و حمایت هدفمند دستگاههای اجرایی است و این مسیر میتواند بهعنوان یکی از راهکارهای پایدار برای توسعه اقتصادی استان دنبال شود.