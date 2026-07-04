به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی قلی وند برای آیین آخرین دیدار (طولانی ترین شعرخوانی تاریخ) در بدرقه رهبر شهید انقلاب در شبستان مصلی، شعری سروده است.



ز تو منظومه خواهد ساخت طبع خیس باران ها

قلم خواهد نوشت از تو به دفترها و دیوان ها

تو را تاریخ خواهد گفت مانند اساطیرش

به حالت رشک خواهد برد رستم های دستان ها

خدا زیباترین تقدیرها را با تو می خواهد

شهادت قهرمان را می برد بالا دو چندان ها

به دنیا آورد آیا شبیهت مادر گیتی

گمانم نیست دیگر اینچنین بختی به دوران ها

ندانستند قَدرت را شبیه جدّ مظلومت

دوباره ما و درد آشنا ، داغ علی جان ها

علی را باز هم از ما گرفتند آه ای مردم

وحالا این شما و وحشت دنیای بی آن ها



آیین «آخرین دیدار» از بامداد شنبه ۱۳ تیر در مصلای تهران آغاز شده است و تا شامگاه یکشنبه ۱۴ تیر ادامه خواهد داشت.