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وداع تاریخی آزادگان و عدالت خواهان در جهان با رهبر شهید امت این آیینِ را با ابعاد ملی و بین المللی ، به صدر اخبار رسانههای جهان از جمله انگلیس تبدیل کرده است .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و وداع تاریخی امت با امام، رویدادی با ابعاد ملی و بین المللی که در محافل سیاسی و رسانهای جهان از جمله اینجا در انگلیس بازتاب گستردهای یافته است. دومنیک خبرنگار شبکه اسکای نیوز از تهران گزارش میدهد.
دومنیک واگهورن گفت: ایت ا... علی خامنهای ۳۷ سال رهبر ایران بود. مردم ودولت ایران میخواهند مراسمی در شان ایشان برگزار کنند و همچنین وحددت ملی و قدرت ایران را نمایش دهند.
آخرین وداع ملت با رهبر شهید شان لنز رسانههای جهان را به ایران دوخته است، بی بی سی دیگر رسانه انگلیسی به تشریح آیینهای ویژه وداع تاریخی از ایران تا عراق پرداخته و آن را نشانهای از نفوذ رهبر شهید انقلاب در جهان اسلام دانسته است.
دیلی میرور درباره بزرگترین مراسم وداع نوشته، احتمالا خیابانهای تهران صحنه حضور بیست میلیون عزادارِ رهبرشان خواهد بود، مراسمی که شمار زیادی از مقامات کشورها برای حضور در آن خود را به تهران رساندهاند.
درباره وداعی که نگاه جهانیان را به ایران دوخته، روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نوشته ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ ایت ا... خامنهای به همراه ۱۲ نفر از اعضای خانواده از جمله نوه یک ساله در حمله آمریکا و اسراییل کشته شدند و انتظار میرود در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد تا ۳۵ میلیون نفر در مراسم تشییع شرکت کنند.
روزنامه ایندیپندنت درباره بدرقه ماندگار در تاریخ ایران، در لابلای نیشها نوشته: حضور مردم در آیین تشییع پیکر رهبر ایران یک همه پرسی دیگر برای جمهوری اسلامی خواهد بود و نشانهای از ارادت عمومی به مقام او و اثبات وفاداری به جمهوری اسلامی ایران است.
روزنامه گاردین درباره رویدادی که به صدر اخبار جهان مبدل شد نوشته آیین شش روزه تشییع پیکر رهبر ایران در شهرهای ایران و عراق در مقیاس بزرگ نوعی انتقال پیام مقاومت به سایر نقاط جهان است.
از منظر تحلیل گران محافل سیاسی و رسانهای انگلیسی راه امام خمینی و امام خامنهای شهید با رهبری جانشین ایشان ایت ا... سید مجتبی خامنهای همچنان پر قدرت ادامه خواهد یافت که شکستی بزرگ برای دشمنان انقلاب اسلامی به ویژه رژیمهای آمریکا و اسراییل است.
اکنون جهانیان وداع تاریخی و میلیونی امت اسلامی با رهبر شهیدشان و تجدید و پیمان با جانشین ایشان را به نظاره نشستهاند.