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مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران _ ۲

درب‌های مصلای امام خمینی (ره) تهران برای مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب ، از بامداد شنبه۱۳ تیر ۱۴۰۵ به روی عزاداران باز شد.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۹:۱۳
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برچسب ها: رهبر انقلاب ، وداع ، مصلای تهران
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