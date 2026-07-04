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سخنگوی کرملین گفت: نیروهای روسیه شهر کاستینتینیوکا در شرق اوکراین به عنوان یک منطقه کلیدی در مسیر منتهی به آخرین شهرهای بزرگ منطقه دونباس را تصرف کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیمیتری پسکوف اواخر روز جمعه به خبرنگاران گفت: شهر کاستینتینیوکا به طور کامل تصرف شده است. این شهر اکنون کاملاً تحت کنترل ما است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مورد با ارتش صحبت کرده است.
ولادیمیر پوتین با حضور در تلویزیون با لباس نظامی در مقابل ستاد کل خود، از سربازان روس تشکر کرد و اظهار داشت که تصرف کاستینتینیوکا از «اهمیت استراتژیک عمدهای» برخوردار است.
وی افزود: نیروهای مسلح روسیه همچنان به طور قاطع ابتکار عمل استراتژیک را در جبهه در دست دارند.
آنتون گرونیس یکی از فرماندهان روس نیز گفت که ارتش درگیر عملیات جستوجو و حذف علیه سربازان باقی مانده نیروهای مسلح اوکراین است که در ساختمانها، زیرزمینها و ویرانهها پنهان شدهاند.
نبرد برای این شهر که قبل از جنگ حدود ۷۸ هزار نفر جمعیت داشت، از اواخر سال ۲۰۲۵ در جریان بوده و اکنون تلاش اصلی روسیه در جبههای به طول بیش از یکهزار کیلومتر است.
کاستینتینیوکا یکی از آخرین دژهای اوکراین در مسیر شهرهای کلیدی کراماتورسک و اسلوویانسک است که تصرف آنها هدف نهایی کرملین در دونباس است.
پسکوف افزود: نیروهای روس اکنون کل منطقه لوهانسک در شرق اوکراین، یکی از دو منطقهای که دونباس را تشکیل میدهند، کنترل میکنند.
در همین حال، والری گراسیموف رئیس ستاد کل روسیه گفت که نیروهای روس اکنون ۹ کیلومتر از زاپورژیا شهری بزرگ در جنوب اوکراین که قبل از جنگ بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت داشت، فاصله دارند.
رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بیتوجهی غرب به نگرانیهای امنیتی مسکو، استقلال جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.
ولادیمیر پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کییف به رویارویی نظامی تبدیل شد.
آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریمهای گستردهای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کییف ارسال کردهاند.