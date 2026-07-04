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دبیر ستاد مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در استان کرمان از آمادگی کامل برای برگزاری ویژهبرنامههای این مراسم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ، رحمان جلالی از آمادگی کامل استان برای برگزاری ویژهبرنامههای بدرقه و اعزام زائران خبر داد و اظهار کرد: تمامی زائرانی که قصد حضور در آیین بدرقه پیکر مطهر «آقای شهید ایران» را دارند، باید ثبتنام خود را در نرمافزار «دیار مرد میدان» تکمیل کنند. این الزام شامل افرادی که با خودروی شخصی نیز عازم مراسم هستند، میشود.
وی با اشاره به اجرای پویش «نذر خودرو» افزود: از هماستانیها درخواست میشود در صورت عزیمت با خودروی شخصی، ظرفیت خودروهای خود را در اختیار بستگان، دوستان و سایر علاقهمندان به حضور در مراسم قرار دهند تا ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی برای افرادی که خودروی شخصی در اختیار ندارند، حفظ و مدیریت شود.
دبیر ستاد مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در استان از برگزاری مجموعهای از برنامههای فرهنگی و مردمی در سراسر استان خبر داد و گفت: از شنبه ۱۳ تیرماه تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه، ویژهبرنامههای متعددی در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در شهر کرمان، هر روز از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ ویژهبرنامهها در حسینیه ثارالله برگزار میشود. همچنین از ساعت ۱۷:۳۰ تا زمان اذان مغرب و عشا برنامهها در گلزار شهدای کرمان ادامه خواهد داشت و در نوبت شب نیز از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ برنامههای مردمی در میدان آزادی و میدان کوثر برگزار میشود.
جلالی با بیان اینکه تمامی ظرفیتهای مردمی برای برگزاری این مراسم بهکار گرفته شده است، تصریح کرد: هیئتهای مذهبی، گروههای محلهمحور و مجموعههای مردمی بهطور کامل فعال شدهاند و تمامی شهرستانهای استان نیز برنامههای محوری خود را پیشبینی کردهاند.
وی افزود: شهرستانهای واقع در مسیر تردد زائران استانهای همجوار نیز با آمادگی کامل برای خدمترسانی و پذیرایی از زائران آماده هستند و همه تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است.
دبیر ستاد مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در استان همچنین با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده خارج از استان کرمان گفت: در تهران، منطقه ۱۲ به استان کرمان اختصاص یافته و ستاد مربوطه فعالیت خود را آغاز کرده است. همچنین در مشهد مقدس نیز در ۲۲ نقطه، امکانات لازم برای پذیرش و اسکان رایگان هماستانیهای کرمانی پیشبینی شده و آمادگی کامل برای ارائه خدمات به زائران وجود دارد.