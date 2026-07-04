رهبر معظم انقلاب با برخورداری از فقاهت، شناخت عمیق از معارف اسلامی، اشراف بر مسائل جهان اسلام و بین‌الملل، شجاعت، تدبیر و مدیریت، جایگاه ممتازی در میان رهبران جهان دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در دنیای سیاست، شاید کمتر کسی باشد که با رهبر شهید انقلاب اسلامی، مستقیم یا غیرمستقیم رو‌به‌رو شده باشد ولی تحت تاثیر شخصیت ممتاز ایشان قرار نگرفته باشد. به جرات می‌توان گفت تاریخ معاصر ایران و جهان، شخصیتی را از دست داد که در عین فهم و درایت بالای سیاسی، به اخلاق اسلامی آراسته بود.