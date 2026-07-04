به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کامران رومیانی بیان کرد: در راستای انجام ماموریت‌های قضایی و در پی تلاش‌های مستمر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و اقدامات اطلاعاتی هدفمند، پس از احراز صحت موضوع و صدور دستور قضایی، ماموران در یک عملیات غافلگیرانه موفق به ورود به محل فعالیت متهمان و کشف این مقدار ماری‌جوانا شدند.

وی اظهار داشت: در این عملیات، ۲ نفر از سوداگران مرگ بازداشت و یک دستگاه خودروی مرتبط با ارتکاب بزه توقیف شد.

شهرستان گتوند در شمال استان خوزستان قرار دارد و مرکز آن شهر گتوند است. این منطقه تا سال ۱۳۸۳ بخشی از شهرستان شوشتر بود و در همان سال با ارتقای بخش گتوند به شهرستان، به یکی از شهرستان‌های مستقل خوزستان تبدیل شد.

مرکز شهرستان گتوند در حدود ۱۰۳ تا ۱۲۳ کیلومتری شمال شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، قرار دارد.