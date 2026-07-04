به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در این بیانیه آمده است :

بسم رب الشهدا والصدیقین

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

شهادت جانسوز، اما حماسه‌ساز پدر امت و رهبر عزیزمان، شهیدِ رمضان حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای را به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و ملت سرافراز و مقاوم ایرانِ اسلامی و امت جهانی اسلام تسلیت عرض می‌نماییم.

بار دیگر دشمن آمریکایی_صهیونی نه تنها جنایتی بزرگ علیه ملت ما؛ بلکه علیه جهان اسلام مرتکب شدند.

جنایتکاران قرن در اقدامی خباثت‌آمیز، داغ از دست دادن رهبری بزرگ، شجاع و حکیم؛ فرماندهان عالی رتبه؛ دانشمندان فرهیخته؛ دانش آموزان مظلوم وبی دفاع میناب؛ دلاورمردان کشتی دنا وجمع کثیری از هموطنان غیر نظامی را بر قلب جهان اسلام تحمیل کردند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای (قدس االسره الشریف) انسانی بی بدلیل از نسل متفکران و مصلحانِ مسلمان که در برابر جبهه ظلم و استکبار، ایستادگی آگاهانه و مقاومتی هوشمندانه را به‌عنوان میراثی برای آیندگان بر جای گذاشت.

داغ از دست دادن رهبر بزرگی، چون آیت‌الله خامنه‌ای که میراث‌دار اندیشمندان و مصلحان بزرگ تاریخ اسلام بود، سخت و دشوار، اما در عین حال الهام‌بخش است. سخت و جانکاه است به این خاطر که ما را از فیض بهره‌مندی از حیات ایشان بی‌بهره می‌کند؛ اما الهام‌بخش است از این جهت که ما را متوجه دشمنانی می‌کند که زمینه فساد و تباهی را فراهم کرده‌اند و شهید به مبارزه با آنها برخاسته است. به این شکل درسی که شهادت «قائد امت» به ما می‌دهد درس قیام بر علیه عواملی است که زمینه‌های شهادت شهید را فراهم آورده‌اند.

اکنون مهم‌ترین مسئولیت‌مان در قبال خون رهبر شهید انقلاب، شناخت آرمان‌ها و اهدافی است که ایشان ترسیم کرده‌اند. این مهم نیز جز با شناخت اندیشه و مطالعه آثار ایشان امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین معتقدیم امروز یکی از کنش‌های موثر در سوگ رهبر شهیدمان می‌تواند شناختن و شناساندن اندیشه‌های ایشان به دیگران باشد

کانون کارگران بازنشسته استان خراسان رضوی در آستانه مراسم با شکوه تشییع وتدفین رهبر شهیدمان واعضای شهید خانواده ایشان ضمن عرض تسلیت وتعزیت مجدد واعلام آمادگی به جهت تبعیت از مقام عظمای ولایت وجانشین صالح وخلف رهبر شهیدمان حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) از عموم مردم شریف و انقلابی استان خراسان رضوی وبویژه کارگران بازنشسته که بی تردید جزو پرچمداران نظام وانقلاب بوده وخواهند بود دعوت می‌نماید با حضور گسترده وتاریخ ساز خود در این کنگره عظیم باری دیگر مشتی محکم بر دهان آمریکای جنایت کار واسرائیل خبیث بزنند.

منتظر حضورتان در مراسم وداع وتشییع هستیم

هیئت مدیره وبازرسان کانون‌کارگران بازنشسته استان خراسان رضوی