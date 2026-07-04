چشم انتظاری مردم برای وداع با رهبر شهید

با اینکه درب‌های مصلای تهران برای مراسم وداع مردم با رهبر شهید انقلاب از حدود ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه باز شد، اما مردم قدرشناس کشورمان از ساعت‌ها قبل پشت درب‌ها حضور داشتند تا فرصت آخرین دیدار با رهبر شهید مجاهد کشورمان را از دست ندهند.