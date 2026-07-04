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فرماندار قائمشهر از تمهیدات گسترده برای حضور باشکوه مردم این شهرستان در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر «قائد اعظم شهید» خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار قائمشهر، در جلسه هماهنگی ستاد اعزام، از تمهیدات گسترده برای حضور باشکوه مردم این شهرستان در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر «قائد اعظم شهید» خبر داد.
ابوذر قربانی اعلام کرد بیش از ۲۰۰۰ نفر از مردم ولایتمدار قائمشهر با استفاده از اتوبوسهای اعزامی و وسایل نقلیه شخصی، راهی تهران خواهند شد.
فرماندار قائمشهر با تقدیر از همکاری بیدریغ دستگاههای اجرایی، شهرداری، بازاریان و موکبداران، این انسجام و همدلی را سرمایهای ارزشمند برای اجرای مأموریتهای بزرگ دانست.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، تصریح کرد: تمامی تلاشها باید در راستای ارتقای عزت، اقتدار و آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و هرگونه تفرقه، در راستای خواست دشمنان انقلاب است.
قربانی با اشاره به محورهای اصلی جلسه، بر سه محور «برنامهریزی برای تشییع باشکوه»، «تسهیل تردد زائران» و «استقرار موکبهای خدماتی در ورودی و خروجی شهر» تأکید کرد.
وی همچنین خاطرنشان ساخت که بلافاصله پس از این مراسم، تمامی ظرفیتهای شهرستان برای پشتیبانی از برنامههای اربعین حسینی و خدمترسانی به زائران سالار شهیدان به کار گرفته خواهد شد.
فرماندار قائمشهر در پایان، بر لزوم فضاسازی شهری و اطلاعرسانی مؤثر در فضای مجازی تأکید کرد و خبر داد که همزمان با خاکسپاری پیکر مطهر «امام شهید» در مشهد مقدس، «آیین جاماندگان تشییع» در قالب ویژهبرنامههای فرهنگی و مذهبی در شهر قائمشهر برگزار خواهد شد.