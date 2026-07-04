فرمانده انتظامی رفسنجان از مهر و موم ۷ واحد صنفی متخلف، از جمله یک واحد نانوایی، در اجرای طرح نظارت و ساماندهی صنوف خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ،فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: در اجرای طرح نظارت، کنترل و ساماندهی صنوف، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت شهرستان از ۵۸ واحد صنفی بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۷ واحد صنفی متخلف، از جمله یک نانوایی به دلیل فروش غیرقانونی مقادیر قابل‌توجهی آرد یارانه‌ای، شناسایی و مهر و موم شدند.

فرمانده انتظامی رفسنجان با تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق مراجع انتظامی گزارش کنند