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در ششمین رویداد «روایت»، بیش از ۱۰۰ نوجوان دختر و پسر مشهدی، حماسه تشییع رهبر شهید را تبیین می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در ششمین رویداد «روایت»، بیش از ۱۰۰ نوجوان دختر و پسر مشهدی که خودشان از ابتدای جنگ رمضان در تجمعات خیابانی حضور داشتند، حالا یاد میگیرند چطور با دوربین و قلم، خروش مردم و شکوه تشییع رهبر شهید را برای تاریخ ثبت کنند.
بیشتر این نوجوانان دختران و پسرهای ۱۵ تا ۲۰ ساله هستند که تقریبا از ابتدای جنگ رمضان و حضور حماسی مردم مشهد در خیابان، آنها هم مُهر حضور خود در میدان را زدند با این تفاوت که برخلاف بقیه مردم عادی، با گوشی همراه، دوربین عکاسی یا استعداد نویسندگی که داشتند توی مسجد و پایگاه بسیج محلهشان، گروهی تشکیل دادند تا بتوانند تصویری از این حضور حماسی را در رسانههای محلی و کانال پایگاه بسیجشان منتشر کنند.
سازمان فضای مجازی بسیج خراسان رضوی با همکاری موسسه فرهنگی شهرآرا با هدف آماده سازی این جوانان علاقمند، بستری آموزشی به نام رویداد «روایت» را فراهم کرده است که تا کنون ۶ دوره آن در محلات مختلف برگزار شده است.