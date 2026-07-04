استاندار خوزستان بر لزوم همکاری مردم در مدیریت بهینه آب برای تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی، دامداری و حقابه تالاب هورالعظیم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده، در حاشیه جلسه مدیریت مصرف آب در حوضه کرخه با بیان این مطلب که امروز همراه با نماینده دشت آزادگان و هویزه، فرمانداران حوضه کرخه و اهواز و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان آب و برق، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، جلسه‌ای را در ارتباط با مدیریت مصرف آب در حوضه کرخه برگزار کردیم، گفت: بحثی که مطرح شد این بود که آب را به گونه‌ای مدیریت کنیم که با شرایط مناسب ان‌شاءالله وارد پاییز شویم و این نیازمند همکاری همه بخش‌ها و مردم عزیزمان است.

وی با تشریح بخش‌های مختلف مصرف آب در استان تصریح کرد: میزان آبی که در اختیار داریم باید برای بخش‌های مختلف شامل آب شرب، آب کشاورزی، آب مربوط به دام‌های سنگین که نیاز به استخر دارند و همچنین حقابه تالاب مورد استفاده قرار گیرد.

موالی‌زاده در خصوص اهمیت تأمین حقابه تالاب هورالعظیم اظهار داشت: وقتی از حقابه تالاب صحبت می‌کنیم، هدف جلوگیری از آتش‌سوزی‌ها و خوداشتعالی نیزارها و همچنین حفظ آبزیانی است که اخیراً رهاسازی شده‌اند؛ چرا که همین چند وقت پیش ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه ماهی را در هورالعظیم رهاسازی کردیم.

استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی و همکاری مردمی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مردم عزیزمان، مدیریتی را مد نظر قرار دهیم و صرفه‌جویی‌های لازم را انجام دهیم که این به نفع خود مردم است؛ ان‌شاءالله از این تابستان عبور کنیم و پس از آن وارد پاییز و کشت پاییزه شویم.