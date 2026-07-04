نخستین کاروان های مردم سوگوار استان سمنان برای شرکت در آئین وداع و بدرقه پیکر مطهر امام شهید امت بامداد امروز به تهران اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان و جمعی از مسئولان این استان ، کاروان ها را به سمت تهران بدرقه کردند .

کاروان های سمنان قرار است در روزهای سیزدهم ، چهاردهم و پانزدهم تیرماه برای شرکت در این آئین ها به تهران اعزام شود .

علاوه بر اعزام کاروان ها ، شرایط شرکت مردم با خودروهای شخصی نیز در این مراسم ها فراهم شده و منطقه هشت تهران معین زائران استان سمنان است .

برای خدمات رسانی به شرکت کنندگان در آئین‌های بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران، قم و مشهد ۳۱۴ موکب در جاده و شهر‌های استان سمنان برپاست.