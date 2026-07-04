به گزارش خبر‌گزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم لرستان در ۱۲۵ شب، کنار هم ایستادند و گوشه‌ای از اراده و حضور بی‌وقفه خود در حمایت از رهبری و شب‌هایی روشن به نور همدلی و ایمان را نشان دادند.

در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اقشار مختلف مردم لرستان با اعلام آمادگی برای حضور گسترده در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید، این حضور را ادای دین به سال‌ها مجاهدت و رهبری دلسوزانه ایشان دانستند و بر ضرورت مشارکت پرشور آحاد جامعه در این مراسم تاریخی تأکید کردند.