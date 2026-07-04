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با ورود دادستانی و هماهنگی با دادستان نمین ورود هرگونه فاضلاب شهرک صنعتی به رودخانه قرهسو ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل جلال آفاقی، دادستان مرکز استان اردبیل در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست از مهمترین مصادیق صیانت از حقوق عامه است.
وی با اشاره به اینکه محیط زیست متعلق به همه مردم است و حفظ آن، مطالبه جدی و بهحق شهروندان محسوب میشود، خاطرنشان کرد: دادستانی نیز خود را موظف به پیگیری و پاسخگویی به مطالبات مردم در این حوزه میداند و در صیانت از محیط زیست کوتاه نخواهد آمد.
آفاقی با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست افزود: سه عنصر اصلی محیط زیست شامل آب، هوا و خاک نباید در معرض آلودگی قرار گیرد و پیشگیری از هرگونه آلایندگی برای دستگاه قضایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
دادستان اردبیل با اشاره به اقدامات انجامشده برای جلوگیری از آلودگیهای زیستمحیطی با ورود دادستانی گفت: در حوزه مقابله با آلودگی محیط زیست، هماهنگیهای لازم با دادستان شهرستان نمین انجام شده تا از ورود هرگونه آلودگی از فاضلاب شهرک صنعتی به رودخانه قره سو و منطقه جلوگیری شود.
آفاقی تصریح کرد: دستگاه قضایی همواره حامی و همراه مجموعه حفاظت محیط زیست بوده و از تمامی ظرفیتهای قانونی برای پیشگیری از تخریب محیط زیست و صیانت از حقوق عامه استفاده میکند.
دادستان مرکز استان اردبیل گفت: دادستانهای سراسر استان در هر نقطهای که حقوق عمومی و محیط زیست در معرض تهدید باشد، با قاطعیت ورود میکنند.