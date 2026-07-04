به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی نایین گفت: در پی وصول گزارش هایی مبنی بر فعالیت یک باند حرفه‌ای در حوزه سرقت از خطوط لوله انتقال سوخت در حوزه استحفاظی شهرستان، رسیدگی به این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ حسن براهیمی افزود: مأموران با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق افراد مظنون، محل فعالیت این باند را شناسایی کرده و با هماهنگی مرجع قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه شبانه، چهار عضو این باند در حالی که مشغول برشکاری و جوشکاری بر روی خط لوله سراسری انتقال فرآورده‌های نفتی بودند، در محل جرم دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از محل، ۳۳ هزار لیتر سوخت سرقت شده، یک دستگاه کامیون تانکر، یک خودروی سواری و مقادیر قابل‌توجهی تجهیزات تخصصی تخریب زیر ساخت های انرژی کشف و توقیف شد.

سرهنگ براهیمی تأکید کرد: تعرض به سرمایه‌های ملی و زیرساخت‌های حیاتی کشور، خط قرمز پلیس است و برخورد انتظامی با متخلفان این حوزه، قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود.

وی با بیان اینکه مشارکت هوشمندانه مردم در شناسایی جرائم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک در اطراف خطوط انتقال انرژی را به سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.