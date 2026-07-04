به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، کاربران این پیام‌رسان می‌توانند بدون نیاز به خروج از برنامه و از طریق بازوی رسمی «تلوبیون»، مراسم وداع و تشییع رهبر شهید را به صورت زنده دنبال کنند.

این قابلیت به منظور تسهیل دسترسی شهروندان و سوگواران به جزئیات مراسم در سراسر کشور فعال شده و تماشای آن در محیط بله کاملاً رایگان است. کاربران برای دسترسی به این پخش زنده، کافی است به بخش خدمات و بازوی تلوبیون در این اپلیکیشن مراجعه کنند.