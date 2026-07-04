پخش زنده
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پیامرسان بله امکان پخش زنده و رایگان مراسم بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید را برای کاربران خود فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، کاربران این پیامرسان میتوانند بدون نیاز به خروج از برنامه و از طریق بازوی رسمی «تلوبیون»، مراسم وداع و تشییع رهبر شهید را به صورت زنده دنبال کنند.
این قابلیت به منظور تسهیل دسترسی شهروندان و سوگواران به جزئیات مراسم در سراسر کشور فعال شده و تماشای آن در محیط بله کاملاً رایگان است. کاربران برای دسترسی به این پخش زنده، کافی است به بخش خدمات و بازوی تلوبیون در این اپلیکیشن مراجعه کنند.