به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون پرورشی و فرهنگی استان با اشاره به آماراستخراج شده از سامانه ملی حفظ، اعلام نمود: آذربایجان غربی با تربیت بیش از 1414 حافظ قرآن در دارالقرآن‌های سراسر استان، جایگاه ویژه‌ای در این عرصه کسب کرده است.

وی با تاکید بربسیج تمام امکانات نسبت به شناسایی دانش آموزان گام سوم نهضت ملی تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه، از تلاش‌های بیدریغ همکاران حوزه قرآن، عترت و نماز، در برنامه‌ریزی و هدایت این مسیر پربرکت و مدیریت بی‌وقفه مدیران و مربیان دلسوز دارالقرآن‌ها که زیرساخت اصلی این موفقیت را فراهم آورده‌اند، همچنین دقت نظر و نقش حیاتی ممتحین در ارزیابی دقیق و استاندارد، با اشاره به عملکرد مطلوب شهرستان‌های خوی، مهاباد و سردشت به عنوان سه رتبه برتر استان، بر اهمیت تداوم این روند در تمامی شهرستان‌ها تأکید نمود.