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رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکارال شمال بابت خرید برگ سبز چای در سال جاری خبر داد و گفت: با پرداخت امروز، ۶۱ درصد مطالبات چایکاران تاکنون تسویه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حبیب جهانساز گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران گیلان و مازندران قدرسهم دولت، امروز به حساب آنها واریز شد که با پرداخت این مبلغ، تاکنون ۶۱ درصد مطالبات چایکاران معادل هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بابت خرید برگ سبز چای در سال جاری تسویه شده است.
وی افزود: از ابتدای اردیبشهت امسال تاکنون، ۷۴ هزار و ۹۴۶ تن برگ سبز چای به ارزش ۲ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که ۶۴ درصد معادل ۴۸ هزار و ۲۰۸ تن درجه یک و بقیه درجه ۲ است.
رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون ۱۶ هزار و ۸۰۳ تن چای خشک مرغوب ایرانی از محصول امسال باغهای شمال کشور، در کارخانههای فرآوری چای شمال کشور استحصال شده است.
۵۵ هزار خانوار چایکار در استانهای گیلان و مازندران در بیش از ۲۸ هزار هکتار باغهای خود به پرورش چای کیفی ایرانی اشتغال دارند.