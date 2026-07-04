سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از جابجایی ۱۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تن کالا از مبدأ استان در ۳ ماهه نخست امسال خبر داد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی در تشریح عملکرد بخش حمل و نقل کالا در بهار امسال اظهار کرد: با تلاش فعالان بخش حمل و نقل و رانندگان سخت‌کوش، در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۳.۸۲ میلیون تن کالا از مبادی تولید و قطب‌های اقتصادی استان خوزستان به نقاط مختلف کشور جابجا شده است.

وی با اشاره به پویایی شبکه حمل و نقل جاده‌ای استان افزود: در این بازه زمانی، ۷۶۳ هزار فقره بارنامه صادر شده است که این رقم در مقایسه با ۷۵۱ هزار بارنامه در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده رشد ۲ درصدی در تعداد سفرها و اعزام کامیون‌ها برای حمل کالا است.

خسروی در خصوص جابجایی کالاهای راهبردی از بندر امام خمینی (ره) گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت حمل و نقل استان به تخلیه و خروج کالاهای اساسی اختصاص یافته است؛ به طوری که در سه ماهه ابتدایی امسال، بیش از ۳ میلیون و ۷۶ هزار تن کالای اساسی در قالب ۱۳۲ هزار و ۶۲ فقره بارنامه از مبدأ بندر امام خمینی (ره) به سراسر کشور ارسال شده است تا امنیت غذایی و نیازهای ضروری کشور تأمین شود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان همچنین خاطرنشان کرد: تحلیل آمارها نشان می‌دهد که ۱۰ کالای عمده جابجا شده از مبدأ استان، سهمی معادل ۶ میلیون و ۴۶۷ هزار تن از کل تناژ جابجا شده را به خود اختصاص داده‌اند که این موضوع بیانگر تمرکز تولید و جابجایی بر کالاهای راهبردی و صنعتی در منطقه است.

وی در پایان بر تداوم نظارت بر عملیات حمل و نقل و تسهیل فرآیند جابجایی کالا در محورهای مواصلاتی استان تاکید کرد.