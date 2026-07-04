به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی استان در بهار امسال گفت: در این مدت ۹۲۳ فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش بیش از ۲۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال تشکیل شد که ۱۴۹ درصد بیشتر از بهار پارسال است.

سردار عبدالوهاب حسنوند افزود: قاچاق کالا تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه پدیده مخربی است که به تولید ملی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، درآمد‌های عمومی و معیشت مردم آسیب می‌زند و پلیس با اجرای مأموریت‌های اطلاعاتی، عملیاتی و تخصصی، مقابله با این پدیده را با قاطعیت دنبال می‌کند.

وی با تاکید بر برخورد جدی با محتکران اقتصادی، ادامه داد: در این مدت ۳۴ پرونده احتکار به ارزش ۳۲ هزار و ۳۷ میلیارد ریال تشکیل شد که دوونیم برابر از مدت مشابه قبل بیشتر است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: همچنین تعداد پرونده‌های قاچاق با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان از ۲۳ پرونده به ۵۸ پرونده افزایش یافته که بیانگر رشد ۱۵۲ درصدی برخورد با پرونده‌های کلان اقتصادی است.

وی افزود: در حوزه مقابله با قاچاق سوخت نیز بیش از ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده که رشد ۴۶۲ درصدی را به همراه داشته است.

حسنوند با تأکید بر اینکه امنیت اقتصادی، پایه امنیت عمومی و رونق تولید است، ادامه داد: پلیس با همکاری دستگاه قضایی، سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، گمرک، اداره کل اطلاعات و سایر دستگاه‌های نظارتی، با هرگونه قاچاق سازمان‌یافته، احتکار، اخلال در نظام توزیع کالا و فعالیت‌های سوداگرانه که منافع عمومی را تهدید کند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان از شهروندان خواست:هرگونه اطلاعات مربوط به احتکار، قاچاق کالا، سوخت و ارز و فعالیت‌های مشکوک اقتصادی را به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ گزارش کنند.