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هشتم آبان ۱۳۸۰ یکی از روزهای تاریخی اصفهان با حضور پرشور مردم در استقبال از رهبر شهید انقلاب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هشتم آبان ۱۳۸۰ یکی از روزهای تاریخی اصفهان است، روزی که نصف جهان صدها هزارنفر از مردم نجیبش را راهی کوچه و خیابانهای شهر کرده بود تا استقبالی پرشور را رقم بزنند؛ استقبال از رهبری بزرگ که پا به دیار مردمی گذاشته بود که تنها در یک روز ۳۷۰ گل پرپر را بر سر و دست تشییع کرده بودند.
میدان تاریخی اصفهان در این روز شاهد حضور پرشور مردم در استقبال از آقای شهید ایران بود که این سفر چندروزه به استان حاوی پیامهای مهمی برای آینده کشور بهویژه نسل جوان بود و رهبر انقلاب با تأکید بر اهمیت کار و تلاش، وحدت ملی و آگاهی تاریخی، مسیر روشنی را برای پیشرفت و توسعه کشور ترسیم کردند.