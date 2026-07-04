مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: اجرای این طرح موجب افزایش دو برابری ظرفیت تأمین آب مورد نیاز گونه‌های جانوری، به‌ویژه آهوی ایرانی، می‌شود.

خبرگزاری صداوسیما به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیستمدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از بهره‌برداری از یک مخزن ۲۰ هزار لیتری و احداث آبشخور‌های جدید در جزیره خارگ خبر داد که موجب افزایش دو برابری ظرفیت تأمین آب مورد نیاز گونه‌های جانوری، به‌ویژه آهوی ایرانی، می‌شود.

عبدالرحمن مرادزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، با اشاره به این طرح گفت: این اقدام در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست بوشهر و مدیریت عملیات عمومی جزیره خارگ و با مشارکت شرکت‌های نفتی مستقر در این جزیره، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین آب برای حیات‌وحش در شرایط اقلیمی جزیره خارگ، اظهار داشت: تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آب شیرین، از اولویت‌های حفاظتی این اداره‌کل است و اجرای چنین طرح‌هایی نقش مؤثری در حفظ زیستگاه‌های طبیعی و پایداری جمعیت گونه‌های ارزشمند جانوری دارد.

مرادزاده با بیان اینکه احداث این مخزن و آبشخور‌ها گامی مؤثر در حمایت از تنوع زیستی محسوب می‌شود، این طرح را نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان سازمان حفاظت محیط زیست و صنعت نفت در صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور دانست.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری مدیریت عملیات عمومی جزیره خارگ و شرکت‌های نفتی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همکاری‌ها، اقدامات بیشتری در زمینه حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی استان بوشهر صورت گیرد.