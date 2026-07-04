پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش مازندران از آغاز فرآیند پیشثبتنام اینترنتی دانشآموزان پایه هفتم مدارس شاهد خبر داد و گفت: ثبتنام اولیه تا ۳۰ تیرماه انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش مازندران از آغاز فرآیند پیشثبتنام اینترنتی دانشآموزان پایه هفتم مدارس شاهد خبر داد و گفت: ثبتنام اولیه تا ۳۰ تیرماه انجام میشود.
فلاحی افزود: فرآیند پیشثبتنام تنها به صورت اینترنتی و از طریق سامانه یکپارچه «مای مدیو» آموزش و پرورش انجام میشود و خانوادهها تا ۳۰ تیرماه فرصت دارند نسبت به ثبتنام اولیه فرزندان خود اقدام کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل دقیق اطلاعات دانشآموز و والدین گفت: پس از ثبت اطلاعات و انتخاب مدرسه مورد نظر، متقاضیان باید کد رهگیری صادرشده را برای پیگیری مراحل بعدی نزد خود نگهداری کنند.
رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: مدارک هویتی دانشآموز، اطلاعات والدین و مدارک مربوط به سهمیه ایثارگری در صورت برخورداری از این امتیاز، باید برای بارگذاری در سامانه یا ارائه حضوری آماده باشد.
وی با اشاره به افزایش مراجعه کاربران در روزهای پایانی ثبتنام، از خانوادهها خواست انجام مراحل پیشثبتنام را به روزهای آخر موکول نکنند تا با مشکلات ناشی از ترافیک سامانه مواجه نشوند.
فلاحی یادآور شد: دریافت کد رهگیری و انجام پیشثبتنام به منزله پذیرش قطعی دانشآموز نیست و ثبتنام نهایی پس از بررسی مدارک، احراز شرایط و ظرفیت مدارس شاهد انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند پذیرش، اولویت با دانشآموزان شاهد و ایثارگر خواهد بود.