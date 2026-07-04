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فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان چرام گفت: از امروز شنبه ۱۳ تیر ۵۴۰ نفر از مردم این شهرستان جهت حضور در مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید عازم تهران شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ سرهنگ شریفی افزود: ۴۰ نفر از این تعداد از طریق اتوبوس و بقیه از طریق خودروی شخصی راهی این مراسم شدند.
مراسم مردمی وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب به طور رسمی از ساعت ۶ صبح امروز (شنبه، ۱۳ تیر) در مصلای امام خمینی (ره) تهران آغاز شد.
پیرو اطلاعیههای پیشین دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب، جزئیات مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب بدین شرح است:
روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (قدّسسرّه) تهران.
روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستویکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران.
روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستودوم ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدّس قم.
روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیهالسلام: مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امامرضا (ع)
در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.