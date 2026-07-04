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مراسم وداع با آقای شهید ایران از بامداد امروز با حضور میلیونی عاشقان عزادار و پیروان رهبر فقید انقلاب اسلامی در مصلی تهران آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصلی تهران از ساعات ابتدایی بامداد امروز شاهد لحظات غمبار حضور عاشقان و عزادارانی است که برای وداع با قائد شهیدشان حاضر شده اند تا بار دیگر بر پای بندی خود به آرمانهای انقلاب و زعیم عالیقدرشان تاکید کنند.
میعادگاه عاشقان امروز شاهد صحنههای ماندگاری از حضور پرشور مردمی است که جز عشق و ارادت، نامی دیگر برازندهشان نیست.
مصلی تهران امروز نگین جهان اسلام است؛ چرا که پیکر مردی را در خود دارد که برای این مردم ایستاد، فداکاری کرد و در مسیر اعتلای اسلام به شهادت رسید و اینک عاشقان دلداده آن زعیم بزرگوار آمده اند تا وداعی پرشور و بی نظیر را با پدر امت در تاریخ به ثبت برسانند.
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