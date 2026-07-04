به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصلی تهران از ساعات ابتدایی بامداد امروز شاهد لحظات غمبار حضور عاشقان و عزادارانی است که برای وداع با قائد شهیدشان حاضر شده اند تا بار دیگر بر پای بندی خود به آرمان‌های انقلاب و زعیم عالیقدرشان تاکید کنند.

میعادگاه عاشقان امروز شاهد صحنه‌های ماندگاری از حضور پرشور مردمی است که جز عشق و ارادت، نامی دیگر برازنده‌شان نیست.

مصلی تهران امروز نگین جهان اسلام است؛ چرا که پیکر مردی را در خود دارد که برای این مردم ایستاد، فداکاری کرد و در مسیر اعتلای اسلام به شهادت رسید و اینک عاشقان دلداده آن زعیم بزرگوار آمده اند تا وداعی پرشور و بی نظیر را با پدر امت در تاریخ به ثبت برسانند.





واکنش مردم به پخش صدای رهبر شهید انقلاب در مصلی

آقا جان می‌خواستیم پیش مرگت بشیم؛ همه جا پایت ایستاده ایم

خروش مردم برای رسیدن به مصلی امام خمینی در خیابان مفتح

فریاد یا لثارات القائد الشهید در مصلی تهران

طنین شعار مرگ بر آمریکا در مصلی تهران در روز وداع با قائد امت

خیابان قائم مقام تقاطع غفاری - سیل خروشان جمعیت به سمت میعادگاه دیدار با آقای شهید





بغض مردم با شعرخوانی مهدی رسولی در مصلی شکست





شعرخوانی احساسی احمد بابایی در روز وداع با پدر مهربانی‌ها





حضور جمعیت در بام مصلی





شعار الله اکبر سیل جمعیت در مصلی تهران





خیابان های منتهی به مصلی مملو از مردم عاشق





آقاجان، تحمل کردن این بار کار شانه‌ی ما نیست





سینه زنی مردم در نخستین روز وداع با امام مجاهد شهیدشان







