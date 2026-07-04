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مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران _ ۳

درب‌های مصلای امام خمینی (ره) تهران برای مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، از بامداد شنبه۱۳ تیر ۱۴۰۵ به روی عزاداران باز شد.
عکاس :ابراهیم جرفی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۹:۳۷
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برچسب ها: رهبری ، شهادت
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