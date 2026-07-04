به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، همزمان با نزدیک شدن به آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، موکب‌های مردمی در شهرستان‌های استان البرز با تکمیل آخرین مراحل آماده‌سازی، برای ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، اسکان موقت و پذیرایی از زائران آماده شده‌اند.

موکب‌های مردمی در شهرستان‌های استان البرز با مشارکت نیرو‌های جهادی، بسیج، دستگاه‌های اجرایی و خیران، آخرین مراحل آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارند تا خدمات‌رسانی به زائران این آیین را آغاز کنند.

در بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ، موکب عاشقان ولایت شهر کوهسار با تجهیز آشپزخانه، غرفه‌های پذیرایی، محل اسکان موقت، پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی و سایر امکانات رفاهی برای میزبانی از زائران آماده شده است.

حسن کوه‌فلاح، بخشدار بخش چندار، گفت: خدمات‌رسانی این موکب از بامداد روز سیزدهم آغاز می‌شود و در هر شیفت حدود ۵۰ نفر از نیرو‌های بسیج، دهیاری‌ها، شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی به‌صورت جهادی در بخش‌های مختلف به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

فلاح‌نژاد، فرمانده حوزه ۶۱۷ سیدالشهدا (ع) بخش چندار نیز از آمادگی موکب عاشقان ولایت برای پذیرایی روزانه از حدود ۲۰ هزار زائر خبر داد و افزود: پارکینگی با ظرفیت حدود سه هزار خودرو، محل اسکان موقت، پنج مسجد و حسینیه برای اسکان زائران و همچنین برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و اقامه نماز جماعت برای زائران پیش‌بینی شده است.

در کنار اقدامات اجرایی، خادمان موکب نیز با حضور داوطلبانه و روحیه جهادی، شبانه‌روز در حال آماده‌سازی بخش‌های مختلف هستند و خدمت به زائران را افتخاری برای خود می‌دانند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، موکب‌های مستقر در شهرستان‌های استان البرز طی روز‌های برگزاری آیین، با ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی، میزبان زائران و شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهند بود.