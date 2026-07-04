کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان یک دستگاه لودر و کامیون را حین برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای از بستر سفیدرود شناسایی و توقیف کردند.

توقیف ماشین‌آلات برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر سفیدرود در آستانه اشرفیه

توقیف ماشین‌آلات برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر سفیدرود در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد عباس‌نیا، سرپرست اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه، از شناسایی و توقیف یک دستگاه لودر و کامیون حین برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای از بستر رودخانه سفیدرود خبر داد.

وی گفت: در جریان پایش مستمر و بازدید‌های میدانی کارشناسان این اداره، یک مورد برداشت غیرمجاز شن و ماسه در محدوده روستای کیسم شناسایی شد.

سرپرست اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه افزود: فرد متخلف که سابقه محکومیت قضایی مشابه دارد، با استفاده از لودر و کامیون مصالح را استخراج می‌کرد که بلافاصله موضوع با هماهنگی اداره منابع آب و دستور دادستان شهرستان، پیگیری شد.

محمد عباس‌نیا افزود: با حضور مأموران نیروی انتظامی در محل، هر دو دستگاه توقیف و پرونده این تخلف برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به واحد حقوقی شرکت آب منطقه‌ای گیلان ارجاع داده شد.