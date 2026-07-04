هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با هدف پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر به مشهد مقدس برای حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید، پروازهای فوق‌العاده‌ای را در مسیر تهران–مشهد و برعکس برقرار کرد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی هما،با هدف تسهیل سفر هموطنان و تأمین تقاضای ایجادشده، تعداد پرواز‌های این مسیر افزایش یافته و ناوگان مورد نیاز برای انجام این پرواز‌ها پیش‌بینی شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در روز‌های شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه)، در مجموع ۸ پرواز (روزانه ۴ پرواز رفت و برگشت) انجام خواهد شد. همچنین در روز‌های دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه، روزانه ۲ پرواز رفت و برگشت برنامه‌ریزی شده است.

علاوه بر این، مطابق برنامه عملیاتی هما پرواز‌هایی از فرودگاه‌های ارومیه، زاهدان، بیرجند، یزد، کرمان، کرمانشاه و تبریز نیز به مقصد مشهد مقدس انجام خواهد شد.

مسافران می‌توانند برای تهیه بلیت از طریق وب‌سایت رسمی هما، سامانه فروش اینترنتی شرکت و یا تماس با دفتر فروش تلفنی هما به شماره ۰۲۱۴۶۶۲۲۲ (داخلی ۲) اقدام کنند.

همه پرواز‌های داخلی هما از روز شنبه، ۱۳ تیرماه از ترمینال شماره دو فرودگاه مهرآباد انجام می‌شود.