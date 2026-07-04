فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: ۲ سارق سابقه دار با اعتراف به ۱۶ فقره سرقت خودرو و ۲ مالخر مرتبط با این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با توجه به افزایش سرقت خودرو در دو ماه اخیر ماموران کلانتری ۱۱ و دوایر تخصصی، اعضای یک باند را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، ۲ سارق را هنگام رفت و آمد با یک دستگاه پراید سرقتی دستگیر کردند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: متهمان در بازجویی‌های تخصصی به ۱۶ فقره سرقت خودرو در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کردند؛ و‌ی گفت:در ادامه تحقیقات، ۲ مالخر مرتبط با این پرونده نیز شناسایی و دستگیر و انبار قطعات خودرو‌های مسروقه نیز کشف شد.