مردم دارالمومنین همدان با برپایی یکصد و بیست و پنجمین شب برخاستن در خیابان‌ها شور انقلابی خود را در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یکصد و بیست و پنجمین شب برخاستن مردم غیور، مؤمن و ولایت‌مدار همدان در خیابان‌ها برگزار شد و بار دیگر شور انقلابی و شعور ایمانی مردم را به نمایش گذاشت.

با شروع جنگ تحمیلی مستقیم و سوم استکبار علیه تمامیت ارضی میهن و کلیت نظام اسلامی از دهم اسفند ۱۴۰۴، مردم همدان تاکنون ۱۲۵ شب را به حضور در صحنه و برخاستن در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی اختصاص داده‌اند تا این حرکت عظیم را به موجبات تحکیم جبهه حق علیه کفر تبدیل کنند.