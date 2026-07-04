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مردم دارالمومنین همدان با برپایی یکصد و بیست و پنجمین شب برخاستن در خیابانها شور انقلابی خود را در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یکصد و بیست و پنجمین شب برخاستن مردم غیور، مؤمن و ولایتمدار همدان در خیابانها برگزار شد و بار دیگر شور انقلابی و شعور ایمانی مردم را به نمایش گذاشت.
با شروع جنگ تحمیلی مستقیم و سوم استکبار علیه تمامیت ارضی میهن و کلیت نظام اسلامی از دهم اسفند ۱۴۰۴، مردم همدان تاکنون ۱۲۵ شب را به حضور در صحنه و برخاستن در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی اختصاص دادهاند تا این حرکت عظیم را به موجبات تحکیم جبهه حق علیه کفر تبدیل کنند.