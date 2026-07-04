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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر امروز تداوم ناپایداری جوی در ارتفاعات شرقی و شمالی استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری در ابتدای صبح در سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و در طول روز با وزش باد و غبار محلی پیش بینی میشود.
او افزود: بعدازظهر امروز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق و تندباد لحظهای پیش بینی و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی این مناطق خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، با اشاره به اینکه دریا بعدازظهر کمی مواج خواهد بود، گفت: از فردا بعد ازظهر افزایش سرعت بادهای جنوب غربی در مناطق دریایی سبب تلاطم دریا خواهد شد و توصیه میشود تردد شناورها بویژه سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.