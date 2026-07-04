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مورا امجدی بانوی کاراتهکای کردستانی در رقابتهای کومیته لیگ کاراته وان ایران موفق به کسب مدال نقره شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رقابتهای لیگ کاراته وان کشور در بخش بانوان ردههای مختلف در روزهای دهم تا ۱۲ تیرماه به میزبانی استان تهران و در سالن جهان پهلوان تختی شهریار برگزار شد.
مورا امجدی، بانوی شایسته کاراتهکای کردستانی در مرحله دوم لیگ کاراته وان ایران موفق شد در رقابتهای کومیته وزن ۶۸- کیلوگرم رده سنی زیر ۲۱ سال بانوان با نمایشی درخشان، عنوان نایبقهرمانی و مدال نقره این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
هدایت و مربیگری مورا امجدی در این دوره از مسابقات بر عهده نگار حسینی بود.