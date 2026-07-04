مورا امجدی بانوی کاراته‌کای کردستانی در رقابت‌های کومیته لیگ کاراته وان ایران موفق به کسب مدال نقره شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رقابت‌های لیگ کاراته وان کشور در بخش بانوان رده‌های مختلف در روز‌های دهم تا ۱۲ تیرماه به میزبانی استان تهران و در سالن جهان پهلوان تختی شهریار برگزار شد.

مورا امجدی، بانوی شایسته کاراته‌کای کردستانی در مرحله دوم لیگ کاراته وان ایران موفق شد در رقابت‌های کومیته وزن ۶۸- کیلوگرم رده سنی زیر ۲۱ سال بانوان با نمایشی درخشان، عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

هدایت و مربیگری مورا امجدی در این دوره از مسابقات بر عهده نگار حسینی بود.