هفت هزار میلیارد ریال اعتبار به ۲ بانده شدن جاده مواصلاتی تربت‌ جام - تایباد به طول هشت کیلومتر اختصاص یافت.

جاده تربت جام به تایباد ۵۵ کیلومتر طول دارد و ۲۲ کیلومتر از این محور در محدوده شهرستان تربت جام همچنان بلاتکلیف مانده که مرحله مطالعات و برگزاری مناقصه این بخش برای مشخص شدن پیمانکار در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، نماینده مردم شهرستانهای تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی گفت:

دکتر عثمان سالاری با اشاره به اختصاص هفت هزار میلیارد ریال به ۲ بانده شدن جاده تربت‌ جام - تایباد، افزود: قطعه دوم جاده تایباد - تربت جام به طول ۱۲ کیلومتر تا مهرماه امسال و قبل از شروع فصل سرما به بهره‌ برداری می رسد و برای روکش آسفالت نهایی این مسیر نیز ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

سالاری به اتصال خط راه آهن مشهد به سمت دوغارون اشاره کرد و ادامه داد: خط راه آهن مسیر مشهد به فریمان، تربت جام و تایباد یکی از مهمترین طرح های ملی کشور بوده که عملیات آن در سال ۱۳۹۱ آغاز شده است.

وی تاکید کرد: انجام ادامه عملیات فنی این طرح بزرگ که از سال ۱۳۹۴ همچنان بلاتکلیف مانده، خسارت‌ های جدی به مردم و ظرفیت‌ های اقتصادی شرق کشور وارد کرده است.

به گفته وی، آغاز عملیات اجرایی خط راه آهن مشهد به سمت شمال شرق کشور و مرز دوغارون یک فرصتی طلایی در بخش ترانزیت و صادرات کالا به سمت افغانستان و همچنین واردات کالاهای مورد نیاز از این کشور به ایران است.

سالاری با بیان اینکه احداث بیمارستان جدید در شهر تایباد یکی از خواسته‌ های به حق مردم این شهرستان مرزی است، بیان کرد: زمینی به مساحت هشت هکتار برای آغاز عملیات عمرانی ساخت بیمارستان جدید شهر تایباد به عنوان یک طرح ملی پیش‌ بینی و مجوز ماده ۲۳ ساخت این طرح درمانی بزرگ اخذ شده است.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت ها و امکانات موجود در بیمارستان فعلی تایباد در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار ندارد، گفت: بنابراین احداث این فضای درمانی در این خطه مرزی ضروری است که نیاز به همراهی و همکاری مسئولان کشوری و استانی دارد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.