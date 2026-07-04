فرمانده انتظامی بوکان از بروز سانحه رانندگی در تفرجگاه (ناله شکینه) و جان باختن یک نفر و مصدومیت ۱۶ تن خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی بوکان گفت: در پی وصول خبری مبنی بر وقوع سانحه رانندگی در تفرجگاه "ناله شکینه" بوکان، بلافاصله عوامل پاسگاه انتظامی مربوطه و پلیس راهور در محل حاضر شدند.

سرهنگ بهاری افزود: برابر بررسی‌های اولیه یک نفر حدود ۶۵ ساله با خودروی (پرادو) خود در حالت احتمالا غیر عادی اقدام به رانندگی و برخورد با خودرو‌ها و شهروندان حاضر در محل کرده بود که طی این سانحه ضمن ایراد خسارت مالی به چند دستگاه خودرو، متاسفانه یک نفرجان باخت و ۱۶ نفر مصدوم شدند که با حضور عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند.

رئیس پلیس بوکان ضمن تسلیت به خانواده داغدار و با اشاره به اینکه راننده خاطی در محل حادثه دستگیر و خودروی توقیف شده است تصریح کرد: پرونده مربوطه تشکیل و علت سانحه توسط کارشناسان تحت بررسی می‌باشد.